Luce verde per la coalizione semaforo. Come procedono le contrattazioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono passate poche settimane dalle elezioni tedesche e il percorso che vede Spd, Verdi ed Fdp impegnati nei cosiddetti "Sondierungsgespräche" procede molto rapidamente e senza intoppi. Proprio in queste ultime ore la segreteria nazionale della Spd ha comunicato ad iscritte ed iscritti "grünes Licht für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen", ossia Luce verde per l'accordo. Si tratta solo del primo vero passaggio ufficiale, quello che vede la conclusione dei primi incontri tra i dirigenti dei tre partiti che intendono formare il governo. Seguirà nei prossimi giorni una discussione e una decisione da parte dei verdi e poi di Fdp, nei rispettivi organi decisionali. Olaf Scholz ha comunicato che nei prossimi giorni la Spd organizzerà degli incontri con iscritte/i per discutere il documento redatto dai tre partiti su cui si baserà, nelle settimane che ... Leggi su formiche

