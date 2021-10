Luce verde a Scholz. La Germania verso il governo semaforo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il vincitore delle elezioni tedesche, il leader socialdemocratico Olaf Scholz, ha annunciato che le “discussioni esplorative” con Verdi e liberali dell'Fdp per formare il governo si sono concluse positivamente: ora iniziano i negoziati ufficiali. Ci sono alcune formalità da rispettare: i Verdi devono fare un congresso straordinario (previsto per domenica) per dare il via libera ai negoziati e i Liberali devono nominare un “consiglio esecutivo” che partecipi ai negoziati. L'Spd non richiede alcun atto formale. Ma i negoziati avranno di certo luogo. La coalizione cosiddetta semaforo ha già un documento di accordo che conclude l'esplorazione, ora si dovrà passare al contratto di governo che deve essere sottoscritto in tutte le sue parti dai tre partiti. È un lavoro che in passato ha portato a tempi lunghi e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il vincitore delle elezioni tedesche, il leader socialdemocratico Olaf, ha annunciato che le “discussioni esplorative” con Verdi e liberali dell'Fdp per formare ilsi sono concluse positivamente: ora iniziano i negoziati ufficiali. Ci sono alcune formalità da rispettare: i Verdi devono fare un congresso straordinario (previsto per domenica) per dare il via libera ai negoziati e i Liberali devono nominare un “consiglio esecutivo” che partecipi ai negoziati. L'Spd non richiede alcun atto formale. Ma i negoziati avranno di certo luogo. La coalizione cosiddettaha già un documento di accordo che conclude l'esplorazione, ora si dovrà passare al contratto diche deve essere sottoscritto in tutte le sue parti dai tre partiti. È un lavoro che in passato ha portato a tempi lunghi e ...

Sciopero green pass oggi, diretta/ Porto Trieste funziona, caos a Genova e Ancona ...attenuarlo ponendo in essere la gratuità dei tamponi per poter ricevere il certificato verde anti - ... alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti ". CORTEI VIETATI IN ...

Dall'Antitrust via libera condizionato a Nexi-Sia L'Antitrust dà il via libera, con condizioni, alla fusione tra Nexi e Sia. La luce verde è un passaggio chiave per l'aggregazione che darà vita a un campione nazionale ...

Dall'Antitrust via libera condizionato a Nexi-Sia L'Antitrust dà il via libera, con condizioni, alla fusione tra Nexi e Sia. La luce verde è un passaggio chiave per l'aggregazione che darà vita a un campione nazionale ...

