Lubrificante per truccarsi: l’ultima folle moda che spopola su TikTok (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pensavamo di aver già visto di tutto, ma non eravamo ancora pronti alle TikToker che si truccano usando il Lubrificante. Proprio così: l’ultima moda lanciata su TikTok è quella di usare il liquido Lubrificante, che solitamente serve per tutt’altre pratiche, come base apparentemente perfetta per il trucco del proprio viso. La persona da ringraziare (o da incolpare, scegliete voi) si chiama Lukáš Kohutek: è stata lei la prima a lanciare questa tendenza, copiata da centinaia di influencer in tutto il mondo. In buona sostanza, il Lubrificante verrebbe utilizzato al posto del classico “primer” (ovvero una sorta di crema che viene distribuita sulla pelle del viso, inclusa la zona del contorno occhi), che aiuta il trucco a rimanere “ben saldo” nella sua posizione. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pensavamo di aver già visto di tutto, ma non eravamo ancora pronti alleer che si truccano usando il. Proprio così:lanciata suè quella di usare il liquido, che solitamente serve per tutt’altre pratiche, come base apparentemente perfetta per il trucco del proprio viso. La persona da ringraziare (o da incolpare, scegliete voi) si chiama Lukáš Kohutek: è stata lei la prima a lanciare questa tendenza, copiata da centinaia di influencer in tutto il mondo. In buona sostanza, ilverrebbe utilizzato al posto del classico “primer” (ovvero una sorta di crema che viene distribuita sulla pelle del viso, inclusa la zona del contorno occhi), che aiuta il trucco a rimanere “ben saldo” nella sua posizione. ...

