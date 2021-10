Love is in the air, trame turche: il dramma di Serkan (Di venerdì 15 ottobre 2021) La strada verso la felicità, per Eda e Serkan, continuerà a rivelarsi ripida e accidentata, come evidenziano le trame turche di Love is in the air. La coppia, che non ha mai smesso di amarsi nonostante l'amnesia dell'imprenditore che non ricorda più chi sia la Yildiz dopo l'incidente aereo da cui è uscito miracolosamente salvo, presto ritroverà l'armonia, ma una tragedia ben peggiore irromperà nelle loro vite devastandole. Serkan, proprio il giorno delle false nozze di Eda e Deniz che poi si scoprirà essere valide a tutti gli effetti a causa di una losca macchinazione del barista, recupererà la memoria e andrà a riprendersi la donna che ama. I due penseranno finalmente di essersi lasciati alle spalle i problemi e gli ostacoli, ma ne arriveranno altri, a cominciare dalla gravidanza di Selin. Per opera ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 ottobre 2021) La strada verso la felicità, per Eda e, continuerà a rivelarsi ripida e accidentata, come evidenziano lediis in the air. La coppia, che non ha mai smesso di amarsi nonostante l'amnesia dell'imprenditore che non ricorda più chi sia la Yildiz dopo l'incidente aereo da cui è uscito miracolosamente salvo, presto ritroverà l'armonia, ma una tragedia ben peggiore irromperà nelle loro vite devastandole., proprio il giorno delle false nozze di Eda e Deniz che poi si scoprirà essere valide a tutti gli effetti a causa di una losca macchinazione del barista, recupererà la memoria e andrà a riprendersi la donna che ama. I due penseranno finalmente di essersi lasciati alle spalle i problemi e gli ostacoli, ma ne arriveranno altri, a cominciare dalla gravidanza di Selin. Per opera ...

