Love is in the air, trama 15 ottobre: l'ira di Ayfer (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'alleanza tra Selin e Deniz sarà al centro dei riflettori a Love is in the air, come segnala la trama di oggi, venerdì 15 ottobre. I due, infatti, innamorati rispettivamente di Serkan e Eda, hanno deciso di stipulare un patto per tenere lontani i due innamorati ora che Bolat sta cominciando a provare nuovamente interesse per la ragazza. A tal proposito, affinché Deniz tenga la Yildiz lontana da Serkan, la Atakan lo farà assumere alla Art Life come designer spiegando al fidanzato di avere intenzione di rimodernare il suo ufficio. In questo modo, secondo il losco piano di Selin, Deniz potrà monitorare le mosse di Eda e Serkan e intervenire nel caso si avvicinino troppo. Love is in the air, trama 15 ottobre: Ayfer e Alexander entreranno in crisi Mentre Deniz verrà ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'alleanza tra Selin e Deniz sarà al centro dei riflettori ais in the air, come segnala ladi oggi, venerdì 15. I due, infatti, innamorati rispettivamente di Serkan e Eda, hanno deciso di stipulare un patto per tenere lontani i due innamorati ora che Bolat sta cominciando a provare nuovamente interesse per la ragazza. A tal proposito, affinché Deniz tenga la Yildiz lontana da Serkan, la Atakan lo farà assumere alla Art Life come designer spiegando al fidanzato di avere intenzione di rimodernare il suo ufficio. In questo modo, secondo il losco piano di Selin, Deniz potrà monitorare le mosse di Eda e Serkan e intervenire nel caso si avvicinino troppo.is in the air,15e Alexander entreranno in crisi Mentre Deniz verrà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo record di 22 milioni 'Love is in the Bin' dell'artista inglese Ba… - borghi_claudio : Per curiosità, il quadro 'distrutto' di Bansky è stato rivenduto e post distruzione è stato venduto a 20 milioni - _unNocturnal : FHSHKJFHGKFJDHGFD THANK YOU FOR ALL THE LOVE ON THIS POST?!??!? - StefyZ784 : @NicolasFallsmy1 Aaaaah the brekkie we love ?????????? …buongiorno!! Buon venerdì!!!???? - FIRSTonlineTwit : Acclamato come “la più grande opera di Banksy” da The Guardian e predetto dalla BBC come un dipinto “che diventerà… -