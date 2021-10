Love is in the air, anticipazioni 16 ottobre: Eda e Serkan si baciano (Di venerdì 15 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata sabato 16 ottobre. Eda e Serkan si baciano: i primi ricordi d’amore tornano in mente. Eda bacia SerkanEda ha soltanto sette giorni di tempo per far tornare la memoria a Serkan. La zia Ayfer è stufa delle bugie della nipote ed è preoccupata dalla notizia del finto matrimonio con Deniz. Al termine dell’ultimatum dovrà chiudere qualsiasi finzione, a prescindere se sia riuscita o meno a riconquistare il Bolat. La Yildiz è parecchio pensierosa per il poco tempo a disposizione e passeggia per la città nel tentativo di allontanare le preoccupazioni. Arrivata alla sua caffetteria preferita, decide di entrare: a sorpresa qui trova Serkan, seduto proprio al loro tavolo. LEGGI ANCHE ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata sabato 16. Eda esi: i primi ricordi d’amore tornano in mente. Eda baciaEda ha soltanto sette giorni di tempo per far tornare la memoria a. La zia Ayfer è stufa delle bugie della nipote ed è preoccupata dalla notizia del finto matrimonio con Deniz. Al termine dell’ultimatum dovrà chiudere qualsiasi finzione, a prescindere se sia riuscita o meno a riconquistare il Bolat. La Yildiz è parecchio pensierosa per il poco tempo a disposizione e passeggia per la città nel tentativo di allontanare le preoccupazioni. Arrivata alla sua caffetteria preferita, decide di entrare: a sorpresa qui trova, seduto proprio al loro tavolo. LEGGI ANCHE ...

Advertising

rtl1025 : ????? Nuovo primato per una creazione di #Bansky, l'opera 'Love is in the Bin' venduta all'asta per 22 milioni di eur… - lovelylix__ : se avete bubble con Minho give him all the love he deserves e cioè tanto tanto ma proprio tantissimo - messamale_ : Sì Robert Pattinson sarà sicuramente sexy con la voce di Batman. Ma volete mettere quando con la voce di un denutri… - pizza_love_me : RT @italianarmyfam_: ?? Il cane che abbiamo visto nel materiale promozionale di In The Soop 2 è di #JUNGKOOK!! È un Doberman ed è ancora un… - infoitcultura : Love is in the air, riassunto e reazioni alla puntata del 14 ottobre -