Love is in the air anticipazioni 16 ottobre 2021: un bacio tra Eda e Serkan riaccende le speranze! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Love is in the air torna domani, sabato 16 ottobre 2021, su Canale 5 alle 15:40 con la nuova puntata: Serkan bacia Eda! Love is in the air torna domani, sabato 16 ottobre 2021, su Canale 5 alle 15:40 con una nuova puntata. Le anticipazioni non potrebbero essere più promettenti per Eda: Serkan la bacia. Eda, preoccupata per il poco tempo a disposizione (ha solo una settimana per far tornare la memoria a Serkan) passeggia per la città ed entra nella sua caffetteria preferita dove, seduto al loro tavolo, trova Serkan, come mostra il promo dell'episodio 107. È arrivato lì casualmente, non ricorda cosa quel luogo rappresenti per lui, sa solo che lì si sente in pace. Il giorno successivo, mentre i due …

