Love and Death | primo sguardo a Elizabeth Olsen nei panni dell' assassina Candy Montgomery

Elizabeth Olsen è una perfetta parrocchiana del texas nelle prime due foto della miniserie crime HBO Max Love and Death. HBO Max ha svelato le prime due foto di Elizabeth Olsen nei panni dell'assassina Candy Montgomery in Love and Death, miniserie che ricostruisce la vera storia dell'omicidio di Betty Gore da parte della casalinga del Texas Candy Montgomery nel 1980. Love and Death sarà basato sul libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs di Jim Atkinson e Joe Bob Briggs e su una serie di articoli.

