Lourdes Leon parla del rapporto con Madonna e dell'imbarazzo al Met Gala: "Mi ha sempre controllata" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il fatto che Madonna sia la regina del pop non è frutto del caso, della fortuna o soltanto delle hit, ma anche del suo perfezionismo e dell'incredibile lavoro che fa da 40 anni. La Ciccone è una maniaca del controllo, lo avevamo capito e ce l'ha confermato Lourdes Leon in un'intervista rilasciata ad Interview Magazine. "Appena ho preso il diploma sentivo la necessità di essere totalmente indipendente da lei. Mia madre è una tale maniaca del controllo e mi ha controllato per tutta la vita. Ho sentito il bisogno di essere completamente indipendente da lei non appena mi sono diplomata al liceo. Ovviamente, sono cresciuta con un privilegio estremo. Non si può negare. Ma penso che mia madre abbia osservato i figli degli altri personaggi famosi, e si sia detta: "I miei figli non saranno così". Inoltre, ho la sensazione che se i tuoi ...

