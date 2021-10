Lotta eversiva, affari oscuri e droga: chi sono i militanti di Forza Nuova che hanno assaltato la Cgil (Di venerdì 15 ottobre 2021) Erano alla testa della piazza, ma non erano la piazza. Da mesi agiscono da avanguardia, sfruttando il malcontento di quella parte di Italia incattivita dalla pandemia. Roberto Fiore e il suo figlioccio Giuliano Castellino, i leader del movimento neofascista arrestati dopo l’assalto alla sede della Cgil, hanno deciso di utilizzare questa parte del Paese, minoritaria ma rumorosa, per trovare Nuova agibilità politica, visibilità mediatica e un qualche seguito popolare. Per loro l’epidemia è stata un’occasione, dopo gli insuccessi elettorali del 2018 e 2019 – con risultati da zero virgola – e un mondo di estrema destra che guardava con maggior favore a CasaPound, ma soprattutto alla Lega e a Fratelli d’Italia. La vita di Fiore, 62 anni e 11 figli, è un insieme di militanza e affari: nel 1979, appena ventenne, insieme a ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Erano alla testa della piazza, ma non erano la piazza. Da mesi agiscono da avanguardia, sfruttando il malcontento di quella parte di Italia incattivita dalla pandemia. Roberto Fiore e il suo figlioccio Giuliano Castellino, i leader del movimento neofascista arrestati dopo l’assalto alla sede delladeciso di utilizzare questa parte del Paese, minoritaria ma rumorosa, per trovareagibilità politica, visibilità mediatica e un qualche seguito popolare. Per loro l’epidemia è stata un’occasione, dopo gli insuccessi elettorali del 2018 e 2019 – con risultati da zero virgola – e un mondo di estrema destra che guardava con maggior favore a CasaPound, ma soprattutto alla Lega e a Fratelli d’Italia. La vita di Fiore, 62 anni e 11 figli, è un insieme di militanza e: nel 1979, appena ventenne, insieme a ...

