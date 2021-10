Loro Piana si sta buttando nel mondo dello streetstyle? (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è sempre una prima volta in tutto nella vita. Questa è quella di Loro Piana e Hiroshi Fujiwara. Il marchio italiano di proprietà di Lvmh ha finalmente fatto il suo debutto nel mondo delle collaborazioni, insieme al vulcanico designer nipponico, fondatore della label streetwear Fragment e del marchio di home decor Retaw, che mai prima d'ora aveva utilizzato il proprio nome di battesimo per un progetto del genere. Musicista, influencer, produttore discografico, Fujiwara è considerato un guru dello streetwear in grado di declinare i suoi innumerevoli talenti nei più diversi ambiti. Per questa colab ha interpretato in maniera innovativa i codici estetici del brand nostrano, amato per i tessuti pregiati e l'eleganza senza tempo (e senza fronzoli). Nascono così una decina di look dalle linee essenziali e dal design ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è sempre una prima volta in tutto nella vita. Questa è quella die Hiroshi Fujiwara. Il marchio italiano di proprietà di Lvmh ha finalmente fatto il suo debutto neldelle collaborazioni, insieme al vulcanico designer nipponico, fondatore della label streetwear Fragment e del marchio di home decor Retaw, che mai prima d'ora aveva utilizzato il proprio nome di battesimo per un progetto del genere. Musicista, influencer, produttore discografico, Fujiwara è considerato un gurustreetwear in grado di declinare i suoi innumerevoli talenti nei più diversi ambiti. Per questa colab ha interpretato in maniera innovativa i codici estetici del brand nostrano, amato per i tessuti pregiati e l'eleganza senza tempo (e senza fronzoli). Nascono così una decina di look dalle linee essenziali e dal design ...

Advertising

piana_romina : @Nicolet84520681 Un'altra cosa ti aggiungo, sono i follower che fanno la differenza, a me non mi filano qui perché… - FNW_IT : Loro Piana annuncia una collaborazione con Hiroshi Fujiwara - piana_romina : @Io_Selvatica Ok grazie, ho inviato mail direttamente a loro in attesa di riscontro ufficiale tolgo il post. - piana_romina : @FDraghistan Ok grazie, ho inviato una mail direttamente a loro chiedendo conferma della raccolta fondi ed attendo… - FDraghistan : @piana_romina Hanno chiesto di non versare. Non è loro -

Ultime Notizie dalla rete : Loro Piana Cos'è e come funziona il lunotto termico Il sistema di fili che troviamo sulla lastra piana (ovvero sul vetro del lunotto posteriore dell'... da saper maneggiare e applicare alla perfezione, in virtù della loro stessa natura filiforme. ...

Clone di Cantieri in città. Interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso dal 9 al 15 ottobre Dal 18 ottobre per 10 giorni nel tratto di via Cornigliano tra via Piana e piazza Conti è ... in partenza dal capolinea di via Pagano, svoltano in via Oberdan da dove riprendono il loro percorso per ...

Loro Piana con Fujiwara per prima collaborazione Pambianconews Lavagna: “Piana Entella, momento decisivo; sabato un sit-in sabato 16 ottobre 2021, alle ore 11.00, ci sarà un Sit in Via Fieschi a Lavagna, lungo il tratto di marciapiede davanti all'area di cantiere, a cui sono invitati a partecipare anche i Sindaci della Pi ...

Vaccini, bugie per l’esenzione LUCCA. Vene varicose, emorroidi, allergia alle graminacee. Sono solo alcune delle scuse presentate da coloro che non vogliono vaccinarsi e che di conseguenza si rivolgono al medico per farsi esentare.

Il sistema di fili che troviamo sulla lastra(ovvero sul vetro del lunotto posteriore dell'... da saper maneggiare e applicare alla perfezione, in virtù dellastessa natura filiforme. ...Dal 18 ottobre per 10 giorni nel tratto di via Cornigliano tra viae piazza Conti è ... in partenza dal capolinea di via Pagano, svoltano in via Oberdan da dove riprendono ilpercorso per ...sabato 16 ottobre 2021, alle ore 11.00, ci sarà un Sit in Via Fieschi a Lavagna, lungo il tratto di marciapiede davanti all'area di cantiere, a cui sono invitati a partecipare anche i Sindaci della Pi ...LUCCA. Vene varicose, emorroidi, allergia alle graminacee. Sono solo alcune delle scuse presentate da coloro che non vogliono vaccinarsi e che di conseguenza si rivolgono al medico per farsi esentare.