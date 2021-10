L’Olanda perde la pazienza con Varsavia. Torna il freno di emergenza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il “freno di emergenza” del Recovery fund, che Giuseppe Conte temeva potesse essere usato contro di lui per bloccare i miliardi di aiuti dell’Unione europea per la ripresa a causa di riforme insufficienti, potrebbe essere utilizzato dal premier olandese, Mark Rutte, contro la Polonia. La ragione è molto diversa dalla condizionalità macro-economica del Recovery fund, che aveva fatto tremare l’Italia. Nel mirino dei Paesi Bassi ci sono le violazioni dei princìpi fondamentali sullo stato di diritto, in particolare la mancanza di indipendenza della giustizia. La sentenza del Tribunale costituzionale polacco della scorsa settimana, che ha dichiarato incostituzionali due articoli del trattato affermando la supremazia del diritto nazionale su quello dell’Ue, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All’Aia la Camera dei deputati ha approvato una ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il “di” del Recovery fund, che Giuseppe Conte temeva potesse essere usato contro di lui per bloccare i miliardi di aiuti dell’Unione europea per la ripresa a causa di riforme insufficienti, potrebbe essere utilizzato dal premier olandese, Mark Rutte, contro la Polonia. La ragione è molto diversa dalla condizionalità macro-economica del Recovery fund, che aveva fatto tremare l’Italia. Nel mirino dei Paesi Bassi ci sono le violazioni dei princìpi fondamentali sullo stato di diritto, in particolare la mancanza di indipendenza della giustizia. La sentenza del Tribunale costituzionale polacco della scorsa settimana, che ha dichiarato incostituzionali due articoli del trattato affermando la supremazia del diritto nazionale su quello dell’Ue, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All’Aia la Camera dei deputati ha approvato una ...

