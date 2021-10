(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’infortunio di Mike Maignan – e la contemporanea indisponibilità di Alessandro Plizzari – ha costretto ila tornare sul mercato per ingaggiare un. A disposizione di Stefano Pioli è arrivato così Antonio Mirante, la scorsa stagione alla Roma.– La carriera Il nuovo arrivato partirà comunque in seconda posizione rispetto L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Lo stipendio di Tatarusanu al Milan: quanto guadagna il portiere: L’infortunio di Mike… - ItsCreepyGuy : @ildpaa a Mirante danno metà dello stipendio di Tatarusanu - sfomario : Se il Milan non avesse avuto una dirigenza sveglia, ed avesse assecondato il comportamento del Fratello di Antonio… -

Ultime Notizie dalla rete : stipendio Tatarusanu

calciomercatolive

Posto che Maignan è un titolare di livello internazionale,è davvero un secondo ... L'ormai ex capitano milanista ha anche lui il contratto in scadenza e unovicino ai 6 milioni di ...Curioso il caso di Tonali che pur di restare in rossonero si è pure tagliato lo. In ...5 Ismael Bennacer 1,5 Samu Castillejo 1,5 Sandro Tonali 1,2 Pietro Pellegri 1,2 Ciprian1,2 ...L'infortuio di Maignan apre la riflessione sul valore dei portieri a disposizione di Pioli. Capitolo rinnovi: ancora distanza con Kessie, si cerca l'accordo con Romagnoli ...