"Lo dice la Costituzione", Francesco Guccini firma la petizione per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giro di quattro giorni, la petizione lanciata da Valentina Cuppi – Sindaca di Marzabotto (Bologna), città simbolo di una delle maggiori stragi di stampo fascista – ha quasi raggiunto quota 100mila adesioni. La richiesta al Parlamento è molto semplice e in linea con la Costituzioni e con le due leggi (Scelba e Mancino) sul tema: chiedere lo scioglimento di "Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione, Fiamma Tricolore e tutti i partiti e movimenti che si rifanno alle idee e alle pratiche del fascismo". Ed è arrivata anche una firma d'autore, quella di Francesco Guccini.

