LIVE PRIMAVERA - Milan-Napoli 0-0 | iniziata la partita!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) 13' - Svarione difensivo dei rossoneri, con Ambrosino che per poco non approfitta di un retropassaggio troppo tenero e commette fallo sull'estremo difensore del. 10' - Manovra avvolgente da destra a sinistra per il, il cross viene rimpallato. Calcio d'angolo per i rossoneri che si conclude con un nulla di fatto. 7' - Bel triangolo chiuso sulla destra per il, ma il tiro dal limite dell'area è debole e la presa è facile per Idasiak. 5' - Ambrosino vince alcuni rimpalli in area e poi calcia alla sinistra della porta difesa da Desplanches. 4'- Spunto di Di Dona, sulla destra e cross ben calibrato, ma nessuno degli azzurrini arriva sul pallone. 1' -la14.59 - Squadre entrano in campo. 14.15 - Squadre in campo per il ...