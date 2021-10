LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes | Eurolega in DIRETTA | serve il poker per la vetta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione diBuongiorno a tutti, amici di OA Sport! Benvenuti a questascritta per il match ditraedIstanbul, quarta giornata di regular season della massima competizione europea. La compagine milanese arriva alla partita di questa sera forte dei tre successi ottenuti in altrettante giornate fin qui disputate, battendo compagini blasonate quali CSKA Mosca e Maccabi Tel Aviv, insieme al successo in trasferta contro il Baskonia. L’Istanbul, campione in carica dopo il successo nella finale di Colonia dello scorso anno, si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Olimpia Milano-Anadolu Efes Buongiorno a tutti, amici di OA Sport! Benvenuti a questa diretta LIVE scritta per il match di Eurolega tra Ol ...
LIVE – La diretta con il risultato aggiornato di Olimpia Milano-Efes Istanbul, valida per la quarta giornata dell'Eurolega 2021/2022 di basket ...