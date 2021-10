LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 69-62, Eurolega in DIRETTA: l’Efes mescola le carte e ritorna in partita, l’Olimpia resiste! (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-69 2/3 per l’americano, segnature forse decisive. Time-out Ataman Fallo subito da Delaney sul tentativo di tiro dall’arco. Otto secondi da giocare! 73-69 1/2 del francese dalla lunetta 73-68 Moerman manda a bersaglio, l’Efes non molla fino all’ultimo Ultimo minuto di gioco. Milano è vicinissima alla quarta vittoria! Meno di tre minuti alla sirena finale! 73-65 GECIM SEGNA DA TRE PUNTI, L’Efes NON MOLLA 73-62 KYLE HINEEEESS!! Olimpia ANCORA IN DOPPIA CIFRA DI VANTAGGIO 71-62 DEEEVOON HAAALLL!! BREAK Olimpia NEL MOMENTO PIU’ IMPORTANTE, TIME-OUT ATAMAN 68-62 MITOGLOUUU!! ANCORA LUIII!!! 66-62 Micic va fino in fondo, Efes a -4 66-60 MITOGLOUUUU!! TRIPLAAAA IMPORTANTISSIMA 63-60 Backdoor di Moerman, turchi che ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-69 2/3 per l’americano, segnature forse decisive. Time-out Ataman Fallo subito da Delaney sul tentativo di tiro dall’arco. Otto secondi da giocare! 73-69 1/2 del francese dalla lunetta 73-68 Moerman manda a bersaglio, l’non molla fino all’ultimo Ultimo minuto di gioco.è vicinissima alla quarta vittoria! Meno di tre minuti alla sirena finale! 73-65 GECIM SEGNA DA TRE PUNTI, L’NON MOLLA 73-62 KYLE HINEEEESS!!ANCORA IN DOPPIA CIFRA DI VANTAGGIO 71-62 DEEEVOON HAAALLL!! BREAKNEL MOMENTO PIU’ IMPORTANTE, TIME-OUT ATAMAN 68-62 MITOGLOUUU!! ANCORA LUIII!!! 66-62 Micic va fino in fondo,a -4 66-60 MITOGLOUUUU!! TRIPLAAAA IMPORTANTISSIMA 63-60 Backdoor di Moerman, turchi che ...

