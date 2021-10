LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 42-36, Eurolega in DIRETTA: secondo quarto stellare dell’Olimpia, partita ribaltata! (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:30 Top scorer per i milanesi Shields con 9 punti, mentre tra i turchi Micic ha messo a referto 15 punti in questi primi venti minuti di partita Sull’errore di Shields dall’arco termina il secondo quarto. Milano rientrata perfettamente in partita, che chiude il primo tempo sopra di sei punti: 42-36 42-36 SHAAAVOOONNN SHIEEELDSSS!!! DA LONTANISSIMOOOOOO Time-out chiamato dall’Olimpia Milano, con 1’08” da giocare in questo secondo quarto 39-36 Larkin interrompe il parziale di 14-0 per l’Olimpia. Meno di due minuti all’intervallo lungo 39-34 MAAALCOOLMM DELANEEYYY!!! BREAK Milano, ATAMAN FERMA TUTTO 37-34 SHAAAVOOONN ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:30 Top scorer per i milanesi Shields con 9 punti, mentre tra i turchi Micic ha messo a referto 15 punti in questi primi venti minuti diSull’errore di Shields dall’arco termina ilrientrata perfettamente in, che chiude il primo tempo sopra di sei punti: 42-36 42-36 SHAAAVOOONNN SHIEEELDSSS!!! DA LONTANISSIMOOOOOO Time-out chiamato dall’, con 1’08” da giocare in questo39-36 Larkin interrompe il parziale di 14-0 per l’. Meno di due minuti all’intervallo lungo 39-34 MAAALCOOLMM DELANEEYYY!!! BREAK, ATAMAN FERMA TUTTO 37-34 SHAAAVOOONN ...

