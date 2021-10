LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 16-21 | Eurolega in DIRETTA | turchi che provano a scappare nel punteggio | Milano rimane agganciata

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIstanbul che vola a +8, Messina non ci sta e chiama subito time-out 20-28 MICIC ALZA LA PARABOLA E MANDA A BERSAGLIO DA LONTANISSIMO!!! 20-25 Larkin segna il libero aggiuntivo Fallo tecnico fischiato ad Ettore Messina! Il pubblico del Forum non approva la scelta arbitrale 20-24 Non trema la mano a Micic: 3/3 e 11 punti per il serbo, top scorer dei suoi 20-21 Giro perfetto in lunetta di Hines,a -1 Fallo tecnico fischiato a Rodriguez! Messina lo richiama in panchina, al suo posto Grant 18-21 Datome segna dall’angolo,a -3 (5 punti per l’azzurro) Si riparte col secondo quarto! Termina qui il primo quarto, con l’che è sotto di 5 punti.che prova a, ma ...