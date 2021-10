Liga, rinviate 2 partite per il rientro tardivo dei sudamericani. La Federcalcio si oppone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rinvii e polemiche. Questo fine settimana in Liga si giocheranno 8 partite invece di 10, esattamente come un mese fa, al momento della prima pausa internazionale. LO SCENARIO — La Liga ha deciso di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rinvii e polemiche. Questo fine settimana insi giocheranno 8invece di 10, esattamente come un mese fa, al momento della prima pausa internazionale. LO SCENARIO — Laha deciso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga rinviate Liga, rinviate 2 partite per il rientro tardivo dei sudamericani. La Federcalcio si oppone Rinvii e polemiche. Questo fine settimana in Liga si giocheranno 8 partite invece di 10, esattamente come un mese fa, al momento della prima pausa internazionale. LO SCENARIO ? La Liga ha deciso di rinviare Granada - Atletico Madrid e Real Madrid - Athletic Bilbao e la cosa ha (di nuovo) scatenato ira e reazione della Federcalcio. La Liga ritiene opportuno rinviare le partite ...

La Liga ha rinviato di nuovo alcune partite per i rientri dei nazionali sudamericani Il Consiglio Superiore dello Sport ha dato ragione alla Liga: rinviate a data da destinarsi Real Madrid - Athletic Bilbao e Granada - Atletico Madrid 2021 archivio Image Sport / Calcio / Javier Tebas / foto Imago/Image Sport Il calendario fitto delle ...

