Licenziata dopo la gravidanza ottiene maxi risarcimento: “Per lo stress ho smesso di produrre latte per mio figlio” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una neomamma Licenziata dopo aver dato alla luce il primo figlio ha citato in giudizio l’azienda e il giudice le ha dato ragione Una mamma ha ricevuto 40mila sterline di danni dopo che un tribunale ha stabilito che è stata trattata ingiustamente dal suo datore di lavoro che l’ha Licenziata mentre era in congedo di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una neomammaaver dato alla luce il primoha citato in giudizio l’azienda e il giudice le ha dato ragione Una mamma ha ricevuto 40mila sterline di danniche un tribunale ha stabilito che è stata trattata ingiustamente dal suo datore di lavoro che l’hamentre era in congedo di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

IlSedutomulo : RT @cescamagenta: @bassarelli ah che bella, l'eroica DIPENDENTE STATALE che nn può essere licenziata e si mette in ferie, perchè 'nn si pie… - BrutifulLady : @obelix60919363 @bassarelli Lasciala fare…dopo 5 giorni verrà licenziata - cescamagenta : @bassarelli ah che bella, l'eroica DIPENDENTE STATALE che nn può essere licenziata e si mette in ferie, perchè 'nn… - Davide70405052 : RT @Zar_Marco: @GiorgiaMeloni L’inadeguato Ministro degli interni dice che non si è intervenuto per arrestare Castellino, per evitare incid… - Zar_Marco : @GiorgiaMeloni L’inadeguato Ministro degli interni dice che non si è intervenuto per arrestare Castellino, per evit… -