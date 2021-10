Letta con Lo Russo | “Bellissima campagna elettorale | abbiamo ribaltato i pronostici”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il segretario nazionale del Pd è a Torino per la chiusura delladel candidato sindaco del centrosinistra. Preoccupazioni per l’astensionismo: “Un’affluenza alta fa bene a tutte le città perché qualsiasi sindaco eletto con pochi voti è più debole”

Advertising

fanpage : Il segretario del Pd si schiera con forza contro chi chiede il tampone gratuito per i non vaccinati. “Noi siamo con… - myrtamerlino : Ci sono immagini che valgono più di mille parole, ma la politica ha perso un'altra occasione. Con Draghi e Landini… - fattoquotidiano : I giallorosa dopo il voto. La coalizione “larga”. L’ex premier boccia il progetto dem con tutti dentro. Cresce la f… - Rf56jilg : @nomeisa @GiorgiaMeloni A si? È stato al governo fino al 2017 con tutti i governi tecnici tra cui letta,e monti e p… - CorriereQ : Torino sfida nazionale, ultimo rush con Letta e Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Letta con

Muri imbrattati anchela stella a cinque punte. Frutto del clima d'odio, accusa la Meloni. La smettail vittimismo, replica, da noi mai insulti, siamo sempre stati sui fatti'Sono d'accordoil presidente del Consiglio Draghi: il reddito di cittadinanza va modificato, non cancellato, ... Così Enrico, segretario del Pd, parlando alla conclusione della campagna ...L’amministratore delegato si è curato a New York e ora è rientrato a Milano: «Felice di avere rispettato anche gli impegni professionali, spero di rivedervi presto» ...Continua la marcia "green" dell'aeroporto della Capitale. Fiumicino è il primo scalo in Italia a rendere disponibile il SAF (Sustainable Aviation Fuel), una miscela di ...