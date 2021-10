Letta Commenta Reazioni a Green Pass: non è Possibile che Una Minoranza che non si Vuole Vaccinare Detti Legge (Di venerdì 15 ottobre 2021) Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, parla di Green Pass relativamente all’ipotesi di chiederlo per entrare nei luoghi di lavoro. “Noi siamo a favore di qualunque misura che riesca ad ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 15 ottobre 2021) Enrico, segretario del Partito Democratico, parla direlativamente all’ipotesi di chiederlo per entrare nei luoghi di lavoro. “Noi siamo a favore di qualunque misura che riesca ad ...

