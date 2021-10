L'Esercito in Abruzzo e Molise celebra il santo patrono Giovanni XXIII Papa (Di venerdì 15 ottobre 2021) ... in questo punto di riferimento, una costante fonte di ispirazione nel quotidiano cammino di servizio. Leggi su ecoaltomolise (Di venerdì 15 ottobre 2021) ... in questo punto di riferimento, una costante fonte di ispirazione nel quotidiano cammino di servizio.

Advertising

EcoAltoMolise : L’Esercito in Abruzzo e Molise celebra il santo patrono Giovanni XXIII Papa - Esercito : RT @SM_Difesa: In #Abruzzo e #Calabria nei siti delle #ForzeArmate???? visitabili nelle #GiornateFAI d'Autunno 2021 del #16ottobre e #17ottob… - PaolaCasoliBlog : Al CME #Abruzzo #Molise un concorso regionale “Per ricordare il Milite Ignoto” - @Esercito @SM_Difesa… - ComuneLAquila : #solidarietà Il cuore grande del comando esercito “Abruzzo Molise” per #laquila con la raccolta di beneficenza per… -