L’Eredità 15 ottobre 2021 | Camilla non indovina la parola alla Ghigliottina

Camilla è la nuova campionessa de L'Eredità ed è giunta alla Ghigliottina con un bel montepremi 190.ooo mila euro. Putroppo, la cifra ha davuto subire tre dimezzamenti diventando così 23.750 mila euro. La giovane si è trovata davanti cinque parole indizio per riuscire ad indovinare quella finale scelta dagli autori. Ovvero. Torta Capo Legge Libero Casella La parola scelta da Camilla è stata Mercato, poichè si associa alla Legge di mercato e Libero mercato oppure un capo al mercato. A quel punto, la ragazza si è accorta che ha associato la sua parola scelta alle altre rimaste in modo molto "stirato" e così Insinna ha provato ad aiutarla per indirizzarla sulla parola giusta.

