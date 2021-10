LeBron non basta, i Lakers sprofondano. Young lancia Atlanta (Di venerdì 15 ottobre 2021) I Lakers perdono la loro 6ª gara in altrettante partite della loro preseason, che si conclude dunque senza vittorie. Non è bastato ai gialloviola un LeBron James da 30 punti per avere la meglio sugli ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Iperdono la loro 6ª gara in altrettante partite della loro preseason, che si conclude dunque senza vittorie. Non èto ai gialloviola unJames da 30 punti per avere la meglio sugli ...

Ultime Notizie dalla rete : LeBron non LeBron non basta, i Lakers sprofondano. Young lancia Atlanta I Lakers perdono la loro 6ª gara in altrettante partite della loro preseason, che si conclude dunque senza vittorie. Non è bastato ai gialloviola un LeBron James da 30 punti per avere la meglio sugli ottimi Sacramento Kings di De'Aaron Fox (21 punti). Protagonista assoluto della nottata è stato Trae Young: per lui ...

