Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Verona

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A 2021-22 sarà a San Siro e vedrà affrontarsied Hellas. Emergenza totale in casa, Pioli ha perso Theo Hernandez e Brahim Diaz per Covid e Maignan per il noto intervento al polso. Ballo-Touré a sinistra e Tatarusanu in porta sostituiranno i due francesi. Maldini dovrebbe agire sulla trequarti al fianco di Saelemaekers, fresco di rinnovo fino al 2026, e Rebic, uscito anzitempo dall’allenamento odierno, ma che dovrebbe stringere i denti. Kjaer potrebbe tirare il fiato in favore di Romagnoli al centro della difesa, torna Calabria dopo il problema riscontrato in Nazionale. Tudor monitora Ilic e Faraoni, usciti doloranti dal match contro lo Spezia. Qualora non dovessero farcela, si preparano Tameze e Ceccherini (che farebbe slittare Casale sulla fascia). Simeone ...