Le squadre di calcio professionistico pugliesi valgono circa cinquanta milioni di euro. Lombardia oltre il miliardo e mezzo Stime SuperNews

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso daha condotto uno studio sul valore delle rose dei club presenti in ogni regione italiana relativamente ai campionati di Serie A, B e C. In base ai dati riportati sul sito Transfermarkt, dalla nostra analisi è emerso che la, con ben 17e un totale di 1.615,46 mld, è la regione più “ricca” die con il valore complessivo più alto, anche grazie ai suoi 17 club sparsi nei tre campionati sopra menzionati. Di seguito, invece, la top 5 delle regioni italiane con i valori più alti. Regione Totin A, B e C Valore complessivo rose17 1.615,46 mld Piemonte 5 851,71 ml Lazio 6 766,79 ml Campania 7 599,18 ml Emilia Romagna 10 487,08 ml Nord Italia: primato assoluto ...