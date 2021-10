Le proteste contro il greenpass sono intrise di populismo antitutto (e senza sbocco) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre resta giustamente altissima la preoccupazione per future mobilitazioni No pass di matrice estremistica se non eversiva – con un’attenzione particolare al 20 ottobre quando a Roma converranno i potenti della Terra per il G20 – non è improbabile che le anomale proteste sindacali perderanno forza. Non oggi, certo, ma presto o tardi. Ci riferiamo in particolare ai portuali di Trieste che iniziano il blocco del porto a partire da oggi, in concomitanza con l’estensione del green pass – tra l’altro il Prefetto di Trieste ha vietato questo sciopero che configura il reato di interruzione di servizio pubblico – fungendo da calamita per tutti coloro che per una ragione o un’altra vogliono fare casino con la scusa ufficiale del no al green pass. Questo accade nella Trieste della grande scienza, della cultura, della razionalità mitteleuropea: e non è un bel vedere. Peraltro, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre resta giustamente altissima la preoccupazione per future mobilitazioni No pass di matrice estremistica se non eversiva – con un’attenzione particolare al 20 ottobre quando a Roma converranno i potenti della Terra per il G20 – non è improbabile che le anomalesindacali perderanno forza. Non oggi, certo, ma presto o tardi. Ci riferiamo in particolare ai portuali di Trieste che iniziano il blocco del porto a partire da oggi, in concomitanza con l’estensione del green pass – tra l’altro il Prefetto di Trieste ha vietato questo sciopero che configura il reato di interruzione di servizio pubblico – fungendo da calamita per tutti coloro che per una ragione o un’altra vogliono fare casino con la scusa ufficiale del no al green pass. Questo accade nella Trieste della grande scienza, della cultura, della razionalità mitteleuropea: e non è un bel vedere. Peraltro, ...

