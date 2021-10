Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 15 ottobre

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello SportLa Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #RassegnaStampa | Buonanotte con le prime pagine e i titoli sportivi in edicola domattina - fabiochiusi : Sulle prime pagine dei giornali di destra si parla di “cretini”, “idioti”, “estremisti infiltrati”, o genericamente… - ilriformista : Il confronto con le prime pagine del 2018 è impietoso: sono proprio i giornali ad averla fatta franca dopo che i gi… - Milannews24_com : Le prime pagine di oggi ?? - Calcio_Casteddu : ??? Buongiorno dalla nostra redazione ?2? a #CagliariSampdoria ?? A voi la #rassegnastampa sportiva -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

Ecco i titoli delledei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Zoccola, la mappa del potere. Politica e nuovi affidamenti. Salerno, pm ...emblematiche di Liszt e Berlioz, alfieri della cosiddetta "musica a programma"; sul podio ... sul versante operistico ha diretto numerose produzioni erappresentazioni assolute in alcuni ...Back to school dal 10 novembre su Italia 1: in anteprima su TvBlog i nomi di tutti i concorrenti del programma condotto da Nicola Savino ...Promuovere progetti e percorsi formativi nel sistema lombardo delle università sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, per ...