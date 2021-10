Le nuove misure varate dal governo per combattere gli incidenti sul lavoro (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Un operaio di 43 anni schiacciato da un muletto a Sassari, un agricoltore di 49 anni morto nel modenese, due incidenti gravi in provincia di Milano. Mentre si allunga il drammatico bollettino delle vittime sui luoghi di lavoro in Italia (oltre 770 nei primi mesi 8 dell'anno secondo l'Inail) il governo prova a correre ai ripari. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede, tra l'altro, una stretta sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione e che ricorrono a lavoratori in nero, l'aumento di risorse e organico degli ispettori dell'Inail fino all'incremento dei Carabinieri che avranno il compito di occuparsi di vigilanza. Il numero dei caduti sul lavoro è "inaccettabile", dice Mario Draghi, che aveva annunciato una serie di misure sulla sicurezza sui ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Un operaio di 43 anni schiacciato da un muletto a Sassari, un agricoltore di 49 anni morto nel modenese, duegravi in provincia di Milano. Mentre si allunga il drammatico bollettino delle vittime sui luoghi diin Italia (oltre 770 nei primi mesi 8 dell'anno secondo l'Inail) ilprova a correre ai ripari. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede, tra l'altro, una stretta sulle imprese che non rispettano ledi prevenzione e che ricorrono a lavoratori in nero, l'aumento di risorse e organico degli ispettori dell'Inail fino all'incremento dei Carabinieri che avranno il compito di occuparsi di vigilanza. Il numero dei caduti sulè "inaccettabile", dice Mario Draghi, che aveva annunciato una serie disulla sicurezza sui ...

Advertising

goldenjoe75 : Tlc, da Agcom nuove misure a supporto degli utenti disabili - SalvoTiconosco : @LegaSalvini Peggio, 2 pesi e 2 misure, Green Pass non obbligatorio per andare a votare che fatalità!!! Lo diceva l… - messveneto : Approvato il Dl Fisco, dalla sicurezza sul lavoro ai bonus auto: tutto quello che c’è da sapere sulle nuove misure… - Dan_passover : @Ticinonline Quindi no al vaccino ed alle misure contro il covid, così si avranno più casi di covid ed ospedali nuo… - tempoweb : #DECRETOFISCALE Più tempo per le cartelle e indennità in quarantena Le nuove misure ?? -

Ultime Notizie dalla rete : nuove misure Da pandemia a endemia, vaccini e varianti: come cambierà il virus ...hanno continuato a crescere nelle prime settimane di luglio quando sono state allentate le misure ...e quasi il 70% aveva ricevuto due dosi di vaccino La crescita e diffusione di varianti nuove e ...

Riforma pensioni 2022 con quota 41 e Ape contributiva. La previdenza che ci spetta L'addio a Quota 100 è sicuro, le nuove regole per la previdenza un po' meno. La quasi certezza sono le risorse che il Governo ha ... Una somma insufficiente a finanziare misure richieste dai sindacati ...

Decreto Fiscale: il Consiglio dei Ministri approva nuove misure urgenti Fiscoetasse Magrini: «Più vaccinati grazie al green pass, l’Italia ha fatto bene» Il direttore di Aifa, agenzia del farmaco: «Contiamo di veder salire ancora la percentuale degli immunizzati, sì al certificato verde anche a chi ha ricevuto le dosi di Sputnik e Sinovac. La mobilità ...

L’astensionismo è figlio della crisi dei partiti Rispetto agli altri Paesi dove sussistono analoghe problematiche, in Italia il fenomeno appare più strutturale: i partiti rappresentano il fondamento del costituzionalismo liberaldemocratico e lo stru ...

...hanno continuato a crescere nelle prime settimane di luglio quando sono state allentate le...e quasi il 70% aveva ricevuto due dosi di vaccino La crescita e diffusione di variantie ...L'addio a Quota 100 è sicuro, leregole per la previdenza un po' meno. La quasi certezza sono le risorse che il Governo ha ... Una somma insufficiente a finanziarerichieste dai sindacati ...Il direttore di Aifa, agenzia del farmaco: «Contiamo di veder salire ancora la percentuale degli immunizzati, sì al certificato verde anche a chi ha ricevuto le dosi di Sputnik e Sinovac. La mobilità ...Rispetto agli altri Paesi dove sussistono analoghe problematiche, in Italia il fenomeno appare più strutturale: i partiti rappresentano il fondamento del costituzionalismo liberaldemocratico e lo stru ...