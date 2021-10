Le nuove misure varate dal governo per combattere gli incidenti sul lavoro (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Un operaio di 43 anni schiacciato da un muletto a Sassari, un agricoltore di 49 anni morto nel modenese, due incidenti gravi in provincia di Milano. Mentre si allunga il drammatico bollettino delle vittime sui luoghi di lavoro in Italia (oltre 770 nei primi mesi 8 dell'anno secondo l'Inail) il governo prova a correre ai ripari. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede, tra l'altro, una stretta sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione e che ricorrono a lavoratori in nero, l'aumento di risorse e organico degli ispettori dell'Inail fino all'incremento dei Carabinieri che avranno il compito di occuparsi di vigilanza. Il numero dei caduti sul lavoro è "inaccettabile", dice Mario Draghi, che aveva annunciato una serie di misure sulla sicurezza sui ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Un operaio di 43 anni schiacciato da un muletto a Sassari, un agricoltore di 49 anni morto nel modenese, duegravi in provincia di Milano. Mentre si allunga il drammatico bollettino delle vittime sui luoghi diin Italia (oltre 770 nei primi mesi 8 dell'anno secondo l'Inail) ilprova a correre ai ripari. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede, tra l'altro, una stretta sulle imprese che non rispettano ledi prevenzione e che ricorrono a lavoratori in nero, l'aumento di risorse e organico degli ispettori dell'Inail fino all'incremento dei Carabinieri che avranno il compito di occuparsi di vigilanza. Il numero dei caduti sulè "inaccettabile", dice Mario Draghi, che aveva annunciato una serie disulla sicurezza sui ...

