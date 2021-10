Le migliori partite della Greek Super League su Como TV (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo le partite di qualificazioni CONMEBOL ai mondiali di Qatar 2022, Como Tv amplia la propria offerta sportiva e trasmetterà, da questo weekend, anche le due migliori partite della Greek Super League, il maggior campionato greco di calcio. Anche in questo caso le gare saranno trasmesse live, gratis e in esclusiva dalla piattaforma OTT di proprietà del Como 1907.CLIMA ALLA GRECA - Una competizione calcistica tra le più interessanti d’Europa che è un crocevia di storie e popoli. Un calcio fatto di passione quasi religiosa che lo rende uno dei campionati con gli stadi più caldi del... Leggi su digital-news (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo ledi qualificazioni CONMEBOL ai mondiali di Qatar 2022,Tv amplia la propria offerta sportiva e trasmetterà, da questo weekend, anche le due, il maggior campionato greco di calcio. Anche in questo caso le gare saranno trasmesse live, gratis e in esclusiva dalla piattaforma OTT di proprietà del1907.CLIMA ALLA GRECA - Una competizione calcistica tra le più interessanti d’Europa che è un crocevia di storie e popoli. Un calcio fatto di passione quasi religiosa che lo rende uno dei campionati con gli stadi più caldi del...

Advertising

FootballAndDre1 : Per Beppe Di Stefano la partita contro l'atalanta è stata una delle più belle degli ultimi due anni... ?????? Capisco… - Como_1907 : ????? | LE MIGLIORI PARTITE DELLA GREEK SUPER LEAGUE GRATIS E IN ESCLUSIVA SU COMO TV ? Dopo le partite di qualifica… - diaboli24819709 : @LegaSalvini se è cosi allora anche il prefetto non è da meno della Fornero visto che è compito suo la sicurezza de… - CalcioPillole : 10 match a giornata di #SerieC, dei playoff e playout, oltre alle migliori partite di #CoppaItalia: queste le novit… - OKCThunderIta : Una delle note migliori di questa preseason è Lu Dort. 10/16 al tiro da oltre l'arco ed oltre a queste ottime perce… -