Le lacrime di Ambra Angiolini in radio: “Grazie, sto vedendo tanta bellezza” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono giorni complicatissimi quelli che Ambra sta vivendo e forse avrebbe preferito che la sua vita privata restasse tale. Ma purtroppo, questo è anche lo scotto da pagare quando si è un personaggio pubblico e lo tsunami che l’ha travolta, ha ancora onde molto forte dalle quali ripararsi. In questi giorni però Ambra Angiolini ha di certo sentito la vicinanza di tutte le persone che sono state al suo fianco, manifestandole anche pubblicamente stima, affetto. «Grazie per come mi proteggete» ha detto questa mattina attrice che ha un programma su radio Capital, “Le Mattine” appunto. Ha scelto di ringraziare in radio, ormai il suo posto del cuore, tutte le persone, che hanno speso delle belle parole per lei, vip ma non solo. Tutte le persone che hanno dimostrato sensibilità nei suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono giorni complicatissimi quelli chesta vivendo e forse avrebbe preferito che la sua vita privata restasse tale. Ma purtroppo, questo è anche lo scotto da pagare quando si è un personaggio pubblico e lo tsunami che l’ha travolta, ha ancora onde molto forte dalle quali ripararsi. In questi giorni peròha di certo sentito la vicinanza di tutte le persone che sono state al suo fianco, manifestandole anche pubblicamente stima, affetto. «per come mi proteggete» ha detto questa mattina attrice che ha un programma suCapital, “Le Mattine” appunto. Ha scelto di ringraziare in, ormai il suo posto del cuore, tutte le persone, che hanno speso delle belle parole per lei, vip ma non solo. Tutte le persone che hanno dimostrato sensibilità nei suoi ...

Advertising

zazoomblog : Le lacrime di Ambra Angiolini in radio: “Grazie - #lacrime #Ambra #Angiolini #radio: - infoitcultura : Ambra, lacrime in diretta radio dopo la rottura con Max Allegri: «Grazie per come mi proteggete» - infoitcultura : Ambra Angiolini, apre la trasmissione in lacrime, un disastro per Max Allegri: ridotta così - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ambra, lacrime in diretta radio dopo la rottura con Allegri: «Grazie per come mi proteggete» - Gazzettino : #ambra angiolini, lacrime in diretta radio dopo la rottura con Max Allegri: «Grazie per come mi proteggete» -