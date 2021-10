LE BIBITE SANPELLEGRINO DAL 20 AL 24 OTTOBRE PROTAGONISTE ALLA XXII EDIZIONE DI EIN PROSIT – UDINE

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lesulle migliori tavole internazionali porteranno una combinazione unica di gusti e percorsi di mixologyscoperta delleItaliane Lesaranno sponsor edi Ein, una combinazione di culture e tradizioni che si concretizzerà in un fitto calendario di appuntamentiscoperta dei prodotti della storia enogastronomica e in percorsi guidatiricerca di sapori elaborati e inusuali, in un’atmosfera conviviale. Le, dei gusti elaborati e ricercati ne hanno fatto una propria cultura, grazie anche alle loro ricette di successo che racchiudono italianità, autenticità e qualità del fare le cose, ...

MILANO - Lesaranno sponsor e protagoniste di Ein Prosit, una combinazione di culture e tradizioni che si concretizzerà in un fitto calendario di appuntamenti alla scoperta dei prodotti della ...Pellegrino, Acqua Panna esono marchi internazionali di parte del Gruppo, che ha sede a Milano, in Italia. Distribuiti in oltre 150 paesi, questi prodotti ...È stata una tre giorni vivace, che ha trasformato la bellissima città di Lecce in una capitale dell'enogastronomia. FoodExp 2021, l’evento ideato da Giovanni Pizzolante giunto alla quarta edizione, si ...Foodaffairs.it, notizie di comunicazione, pubblicità, marketing, promozione, eventi, trend e carriere nella food & beverage industry ...