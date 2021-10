Lazio: Sarri, 'Covid Radu? No, solo postumi vaccino' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Covid o non Covid per Stefan Radu? Hanno destato perplessità alcune parole del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, nella conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter, poi rettificate dallo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021)o nonper Stefan? Hanno destato perplessità alcune parole del tecnico della, Maurizio, nella conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter, poi rettificate dallo ...

Advertising

sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Questo non è più sport, è un calcio che non mi appartiene più+++ - OfficialSSLazio : ? Termina ora l'intervento di mister #Sarri a breve il report su - SkySport : #LazioInter, Sarri: 'I giocatori si allenano più con le nazionali che con i club' #SkySport #Sarri #SkySerieA - LAROMA24 : Lazio, il club corregge Sarri: «Radu non ha avuto il Covid, solo reazione avversa al vaccino» - giornaleradiofm : Approfondimenti: Lazio: Sarri, 'Covid Radu? No, solo postumi vaccino': (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Covid o non Covid pe… -