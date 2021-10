Lazio, Lotito pensa alla Borghesiana: i dettagli del nuovo progetto (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA - Una ne fa e cento ne pensa, il travolgente Lotito . Non smette mai di stupire, è appena sbarcato sui mercati "cripto" con Binance, nuovo sponsor della Lazio . E l'ambizione è sconfinata quanto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA - Una ne fa e cento ne, il travolgente. Non smette mai di stupire, è appena sbarcato sui mercati "cripto" con Binance,sponsor della. E l'ambizione è sconfinata quanto ...

Advertising

ZZiliani : Piaccia o no, chi è uscito con le ossa rotte nel match #Gravina-#Lotito (o se preferite FJGC-Lazio) è il presidente… - sportface2016 : +++#Lazio: il presidente Claudio #Lotito diffida il presidente della #Figc #Gravina e il presidente della #SerieA… - sportli26181512 : Lazio, #Lotito pensa alla Borghesiana: i dettagli del nuovo progetto: Sondaggio del presidente per valutare l’acqui… - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito pensa alla Borghesiana: i dettagli del nuovo progetto - 1900_since : #Lotito ha in mente un'altra #Formello, #LaBorghesiana nel mirino della #Lazio -