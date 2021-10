Lazio-Inter, rivedi la conferenza stampa di Maurizio Sarri (VIDEO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il VIDEO della conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Inter, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Forti critiche del tecnico biancoceleste al calcio moderno a causa delle soste per gli impegni delle Nazionali: “Non è più il calcio di una volta, ma è uno show” ha detto. Sarri si aspetta una reazione dei suoi dopo il match contro il Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildelladialla vigilia di, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Forti critiche del tecnico biancoceleste al calcio moderno a causa delle soste per gli impegni delle Nazionali: “Non è più il calcio di una volta, ma è uno show” ha detto.si aspetta una reazione dei suoi dopo il match contro il Bologna. SportFace.

