L'attesa sta per finire: il 19 novembre uscirà "30", nuovo album della star britannica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Adele, com'è cambiata guarda le foto L’ha definito come la sua «folle cavalcata» in quello che è stato «il periodo più turbolento della mia vita». Ma ora, finalmente, Adele, 33 anni, potrà vedere il risultato di quel periodo difficile che l’ha portata a creare 30, il suo nuovo album in uscita il prossimo 19 novembre. L’artista britannica ha postato su Instagram la cover del disco, che ritrae il suo viso, un po’ pensoso, ripreso di profilo, mentre guarda verso destra su uno sfondo verde petrolio . Mentre guarda ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Adele, com'è cambiata guarda le foto L’ha definito come la sua «folle cavalcata» in quello che è stato «il periodo più turbolentomia vita». Ma ora, finalmente, Adele, 33 anni, potrà vedere il risultato di quel periodo difficile che l’ha portata a creare 30, il suoin uscita il prossimo 19. L’artistaha postato su Instagram la cover del disco, che ritrae il suo viso, un po’ pensoso, ripreso di profilo, mentre guarda verso destra su uno sfondo verde petrolio . Mentre guarda ...

Advertising

IvanaLaloni : RT @spigalara: L'attesa sta per finire!?? #Serkancayoglu #kibriszaferedogru - mondisommersi1 : Senza la Juve,non so più che cosa scrivere qui!?Ma l'attesa sta per finire ???? - lincemisteriosa : RT @butdaddyiloveme: mesi di attesa pe sta foto oscena, con sti baffi stile harry styles e i capelli olio fritto. Dio cazzo se sei un creti… - spigalara : L'attesa sta per finire!?? #Serkancayoglu #kibriszaferedogru - lt91xwallss : RT @butdaddyiloveme: mesi di attesa pe sta foto oscena, con sti baffi stile harry styles e i capelli olio fritto. Dio cazzo se sei un creti… -