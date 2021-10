Landini | ' Sciogliere le formazioni che si rifanno al fascismo e sono violente'

Advertising

petergomezblog : Assalto alla Cgil, arrestati i leader di Forza Nuova Castellino e Fiore. I sindacati: “Sciogliere formazioni neofas… - Agenzia_Ansa : I sindacati: 'Mai più fascismi, il 16 ottobre manifestazione a Roma'. Landini, Sbarra, Bombardieri: 'L'assalto alla… - AseroGiovanna : #draghi sta riflettendo! Il migliore che ha fatto quella bella sceneggiata andando benignamente da #landini riflett… - rome_set : Landini @cgilnazionale fa bene a non avere paura di Forza Nuova. Sono fascistelli da marginalizzare e sciogliere. - CGILModena : RT @diMartedi: #Landini: 'L'assalto alla Cgil non c'entra nulla con il green pass. Il governo deve applicare le regole del nostro Paese e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Landini Sciogliere

Il Diario del Lavoro

Al Governo abbiamo chiesto di applicare la Costituzione e, quindi, fare un decreto perquelle formazioni che si richiamano al fascismo. Non solo, ma anche quelle che praticano ...a ...'Al Governo abbiamo chiesto di applicare la Costituzione e, quindi, fare un decreto per... ha detto il leader Cgil, Maurizio. Quella di domani ' sarà una grande piazza democratica ...Il leader della Cgil: "Sarà una grande piazza democratica che ribadisce che siamo una Repubblica fondata sulla democrazia, che ha sconfitto il fascismo" ...“Al Governo abbiamo chiesto di applicare la Costituzione e, quindi, fare un decreto per sciogliere quelle formazioni che si richiamano al fascismo. Non solo, ma anche quelle che praticano la violenza ...