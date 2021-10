L’altro porto A Bari e in Puglia nessun blocco | «Siamo tutti vaccinati»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Non solo Trieste, non solo Genova. Un altroimportante, quello di– e la situazione è analoga nel resto degli scali pugliesi – si racconta oggi sì Green pass e sì vax. Ail 98% dei portuali è vaccinato. E le percentuali sono altissime anche a Barletta (98), Monopoli (95), Brindisi (94), Manfredonia (92), in una regione che dopo un inizio a rilento di campagna vaccinale, si è poi rimessa in pari. Da queste parti insomma, di blocchi per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass non se ne parla, anzi. Scrive Repubblica, i due sparuti contestatori no vax e no Green pass che ieri hanno provato a sobillare la protesta se ne sono andati con le pive nel sacco e pure con una denuncia che abbiamo presentato, racconta Ugo Patroni Griffi, presidente dell’autorità portuale di ...