L'altra verità, il videoclip del singolo di Sal Da Vinci

Il brano fa parte del nuovo disco "Siamo gocce di mare" disponibile nei digital store e in tutti i negozi di dischi È online su YouTube il nuovo e atteso videoclip del brano "L'altra verità", ultimo dei successi di Sal Da Vinci, singolo estratto dal disco di inediti "Siamo gocce di mare", disponibile nei digital store e in tutti i negozi di dischi. Il cantautore, tra le più belle voci di Napoli, commenta con queste parole il suo progetto: "Dicono che le persone intelligenti siano alla ricerca della verità, ma solo quelle "sagge" sanno riconoscere una verità diversa, dunque "L'altra verità", che equivale a un'altra prospettiva da cui guardare qualcuno o qualcosa, senza essere condizionato da preconcetti o pregiudizi. La ricerca ...

