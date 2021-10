L’allarme della Germania: «Ci sono i russi dietro i disordini di neofascisti e No vax nelle piazze» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Michael Roth, ministro per gli Affari europei della Germania, sostiene oggi che dietro l’attacco alla Cgil di neofascisti e No Vax ci sia una trama nera internazionale che affonda le sue radici anche nella propaganda russa. Il politico socialdemocratico dice che «questi episodi devono preoccuparci perché dimostrano che nazionalismi e populismi non sono stati sconfitti. Sull’onda della pandemia le forze antidemocratiche stanno cercando di suscitare paure e sfruttare spudoratamente le preoccupazioni della gente attraverso fake news e complottismi. Purtroppo non è un fenomeno limitato all’Italia. Solo pochi mesi fa in Germania, un gruppo di No Vax ha cercato di invadere il Bundestag. E tutti abbiamo ancora in mente le terribili immagini ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Michael Roth, ministro per gli Affari europei, sostiene oggi chel’attacco alla Cgil die No Vax ci sia una trama nera internazionale che affonda le sue radici anche nella propaganda russa. Il politico socialdemocratico dice che «questi episodi devono preoccuparci perché dimostrano che nazionalismi e populismi nonstati sconfitti. Sull’ondapandemia le forze antidemocratiche stanno cercando di suscitare paure e sfruttare spudoratamente le preoccupazionigente attraverso fake news e complottismi. Purtroppo non è un fenomeno limitato all’Italia. Solo pochi mesi fa in, un gruppo di No Vax ha cercato di invadere il Bundestag. E tutti abbiamo ancora in mente le terribili immagini ...

