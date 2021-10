Lacazette vicino all’addio | le due possibili destinazioni

Leggi su rompipallone

Alexandreè quasi ai saluti con l'Arsenal. Il calciomercato sta già mostrando interesse nei suoi confronti. L'attaccante dell'Arsenal è molto gettonato in Spagna con Siviglia e Atletico Madrid che seguono con molta attenzione l'evolversi della vicenda. Lopetegui,Siviglia,allenatore Secondo La Razon, quotidiano spagnolo, la squadra allenata da Lopetegui, sarebbe in vantaggio per la punta francese. Il tutto farebbe un grosso passo avanti in caso di concreto interesse per Youssef En Nesyri da parte dei Gunners. Il giocatore marocchino potrebbe rientrare in una trattativa per un possibile scambio con. LEGGI ANCHE: Klopp infuriato in conferenza stampa