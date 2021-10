La svolta dei portuali di Trieste | Nessun blocco | chi vuole lavora

Leggi su agi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - "Non c'e', chire lo fa". Lo ha detto all'AGI Stefano Puzzer, il leader della protesta no green pass in corso al porto di. Alcunitoriche non aderiscono alla manifestazione hanno regolarmente raggiungendo la loro postazione. Sembrano quindi ridimensionarsi i proclami dei giorni scorsi quando il Coordinamento deitoridiaveva annunciato a partire da oggi il"a oltranza" del porto per protestare contro l'obbligo di Green pass per poterre. Al momento sono un centinaio le persone radunate al varco 4 del porto di. Nei giorni scorsi il sindacato autonomo ha respinto la ...