La supercazzola di Michetti sui “diritti civili” e i suoi 19 amici spagnoli sull’autobus | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ha passato l’intera serata del confronto – l’ultimo prima del ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 a Roma – “incollato” al tavolo, con le mani fisse e una posa poco plastica. Poi, quando è stato “interrogato” sulla sua idea di “”, vaneggia e vagheggia senza dare una risposta concreta. Ma Enricoha deciso di raccontare una storia, quella dei19che hanno viaggiato su un autobus (sempre nella capitale) senza pagare il biglietto. E non una volta, ma per tutta la settimana. Due cose che mi hanno colpito del #ConfrontoSkyTG24. La prima sicuramente è che alla domanda suie se la Capitale sia una città inclusiva #ha risposto parlando di 19...