La storia vera di “Maid” | la serie Netflix che non dovete perdere

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Una madre, una figlia e l’America rimpicciolita nei motel con le insegne a metà e la macchina per il ghiaccio sempre rotta. Dopo i cantici di gloria e sogni americani, siamo negli accampamenti delle sub periferie ai margini di tutto, con i fornelletti a gas per scaldare fagioli in scatola. Eccola l’America, già raccontata sontuosamente da “Nomadland”, quella affamata di coupon da ritagliare per la spesa, dei due dollari in prestito per un caffè lungo e un sandwich al burro d’arachidi, dei sussidi da incastrare se scappi da uomo violento e non hai un lavoro ma una bimba ammalata per la muffa nera che si dirama dietro le pareti di un alloggio di fortuna. Stephanie Land oggi ha quarantatré anni, ne aveva trentasette quando scrisse per Vox un pezzo dal titolo “Ho passato 2 anni a pulire case. Quello che ho visto non mi ha mai fatto desiderare di essere ricca” che divenne il libro best ...