La situazione al porto di Trieste secondo il governatore Fedriga (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il blocco, al momento, non c'è e non c'è stato. La protesta dei portuali di Trieste prosegue, ma il porto non è stato bloccato. Come spiegato questa mattina, infatti, i "duri e puri" che manifestano contro l'estensione del Green Pass al mondo del lavoro si sono ridotti e quasi isolati rispetto agli altri che hanno comunque deciso di incrociare le braccia. All'alba erano poche decine, ma con il passare delle ore il numero è aumentato. Sta di fatto che – al netto di qualche episodio placato dagli stessi partecipanti – la situazione è "meno grave" del previsto. Portuali di Trieste, Fedriga conferma: "Il porto non è bloccato" La conferma arriva direttamente dal governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga ai microfoni ...

