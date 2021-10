La sicurezza sul lavoro entra nel decreto fiscale (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Più tempo per le cartelle fiscali, il rifinanziamento di altre 13 settimane di Cassa Covid fino alla fine dell'anno, un fondo con le risorse per pagare l'indennità ai lavoratori in quarantena e un pacchetto di misure per la sicurezza sul lavoro. Si allarga il decreto fiscale, atteso in Cdm, che accompagnerà come di consueto la legge di bilancio. Il governo potrebbe esaminare anche Il Documento programmatico di bilancio con la griglia della manovra, la prima a firma Draghi-Franco, da inviare a Bruxelles entro venerdì (termine non perentorio). Ma potrebbe aver bisogno di più tempo per mettere a punto l'articolato della legge di bilancio - che ha una base di partenza di 20-25 miliardi - da trasmettere alle Camere entro il 20 ottobre. Nel decreto fiscale ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Più tempo per le cartelle fiscali, il rifinanziamento di altre 13 settimane di Cassa Covid fino alla fine dell'anno, un fondo con le risorse per pagare l'indennità ai lavoratori in quarantena e un pacchetto di misure per lasul. Si allarga il, atteso in Cdm, che accompagnerà come di consueto la legge di bilancio. Il governo potrebbe esaminare anche Il Documento programmatico di bilancio con la griglia della manovra, la prima a firma Draghi-Franco, da inviare a Bruxelles entro venerdì (termine non perentorio). Ma potrebbe aver bisogno di più tempo per mettere a punto l'articolato della legge di bilancio - che ha una base di partenza di 20-25 miliardi - da trasmettere alle Camere entro il 20 ottobre. Nel...

Advertising

emenietti : pensavo che ridurre il rischio dei contagi durante una pandemia, tutelando la salute di tutti i lavoratori, rientra… - Tg3web : La sicurezza sul lavoro, purtroppo, è un tema sempre attuale. In media tre morti al giorno. L'ultimo in ordine di t… - carlosibilia : È stata sospeso il vicequestore Alessandra #Schilirò, il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. L… - HeyFonzi : Il diritto allo sciopero è sacrosanto, così come il diritto al lavoro sicuro. Il #greenpass è uno strumento per gar… - acmysterio : @intuslegens Se scioperavano e bloccavano i treni e l'autostrada per avere un aumento salariale e più sicurezza sul… -