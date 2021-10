La Russia riapre i voli con nove Stati

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dal 9mbre lariaprirà i collegamenti aerei con: Bahamas, Iran, Norvegia, Olanda, Oman, Slovenia, Svezia, Thailandia e Tunisia. Com’è noto, dal 28 giugno 2021, i cittadini italiani possono entrare nella Federazione Russa conaerei diretti dall’Italia, ma non per turismo, presentando un certificato di negatività al Covid (in russo o in inglese) risultante da tampone molecolare effettuato non più di 72 ore prima dell’atterraggio. La Federazione Russa ha riaperto già i collegamenti con gli Emirati Arabi Uniti lo scorso mese di settembre. (Foto: Jon Flobrant on Unsplash)